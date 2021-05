5









Andrea Pirlo ha diramato l'elenco dei 22 convocati per la partita di domani contro l'Udinese (calcio d'inizio ore 18 alla Dacia Arena). Un match che non vedrà gli assenti Demiral, Frabotta e Chiesa. ​Aggregati alla prima squadra tre giocatori dell'Under 23, uno in difesa e due in attacco.



Questi sono i convocati di Pirlo per Udinese-Juventus:



PORTIERI

Szczesny

Buffon

Pinsoglio



DIFENSORI

Bonucci

Chiellini

De Lift

Danilo

Alex Sandro

Cuadrado

Dragusin



CENTROCAMPISTI

Arthur

Ramsey

McKennie

Rabiot

Bentancur

Bernardeschi

Kulusevski



ATTACCANTI

C. Ronaldo

Morata

Dybala

Vrioni

F. Correia