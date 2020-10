Andrea Pirlo ha diramato i convocati per la trasferta contro il Crotone. Il match si disputerà questa sera alle 20.45 allo stadio Scida. L'allenatore della Juventus deve fare i conti non solo con gli infortuni di Alex Sandro, Ramsey e De Ligt, ma anche con le positività al Covid-19 di Ronaldo e McKennie.



Questi sono i 21 giocatori in viaggio verso la Calabria:



PORTIERI

Szczesny

Buffon

Pinsoglio



DIFENSORI

Bonucci

Chiellini

Danilo

Cuadrado

Demiral

Frabott



CENTROCAMPISTI

Arthur

Chiesa

Rabiot

Bentancur

Bernardeschi

Portanova

Peeters



ATTACCANTI

Morata

Dybala

Vrioni

Rafia