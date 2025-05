Juventus, UFFICIALE, ecco la nuova maglia per la stagione 2025/2026

Lapochi instanti fa ha presentato la nuova maglia per la prossima stagione. Ancora una volta in collaborazione con, si tratta della prima maglia per la stagione 2025/2026. Rigorosamente bianca con le strisce nere ma questa volta con gli inserti rosa. Una novità importante su cui c'erano già stati dei rumors. Il kit è già disponibile sullo store online della Vecchia Signora ( QUI ). Di seguito le immagini delle nuove divise.si legge sullo store ufficiale della società bianconera. A posare con la nuova divisa sono stati quasi tutti i giocatori della prima squadra maschile e le calciatrici della Juventus Women.



Quale sarà lo sponsor per la prossima maglia della Juventus?

"Il nuovo Kit Gara Home 25/26, svelato da adidas e Juventus, reinterpreta il classico bianconero con un tocco di stile italiano.Più di una semplice maglia: è un simbolo d’orgoglio, radicato nella storia del Club e pronto a scrivere il prossimo capitolo.Le iconiche strisce prendono una forma nuova e astratta, valorizzate dal badge rosa e dalla stampa in sublimazione: ogni dettaglio riflette il DNA della Juventus.Indossala allo stadio. Indossala in città. Indossala con orgoglio. Questa maglia celebra l’eredità, la passione e il futuro della Juventus" scrive Juventus.Juventus infatti a partire dalla prossima stagione avrà un nuovo sponsor. Si tratta di un accordo ufficializzato della serata di ieri con Jeep e Visit Detroit e che durerà fino al 2028.





