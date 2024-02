Juventus, i ricavi dalla Champions e dall'Europa League

56,385 milioni dalla Champione e 9,550 dall'Europa League15,64M di bonus partecipazione,

32,973M di ranking storico,

4,221M di market pool,

3,032M di bonus risultati,

aggiustamento di 0,519M

3,1M di market pool Europa League

0,5M per i playoff

1,2M per gli ottavi

1,8M per i quarti

2,8M per le semifinali

aggiustamento di 0,15M

Attraverso il suo Financial Report ufficiale per la stagione 2022/23 la Uefa ha reso noti e pubblici gli incassi della competizione e i premi in denaro che la stessa federcalcio europea ha poi ridistribuito ai club fra Champions League, Europa League e Conference League. Di seguito i ricavi della Juventus tra Champions League ed Europa League nella stagione 2022/2023.