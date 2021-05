4









COMUNICATO DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



"E’ ufficiale il prestito a titolo gratuito di Douglas Costa, che andrà a giocare al Gremio.



Il laterale brasiliano, bianconero dal 2017 e quest’anno in prestito al Bayern Monaco, vestirà la maglia della squadra di Porto Alegre fino al 30 giugno 2022."





Si concretizza così un'operazione che in questi giorni stava prendendo sempre più forma, anche attraverso gli indizi social dello stesso giocatore brasiliano. L'anno prossimo scadrà il contratto di Douglas Costa con la Juve, che non monetizza con la sua partenza.