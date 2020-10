1









Juventus-Napoli può saltare. Molto probabilmente salterà, dato che il Napoli è in quarantena come da disposizioni della Asl del capoluogo campano. Tuttavia, finché non viene disposto un rinvio, la partita rimane in calendario. Ed ecco pochi minuti fa cos'ha comunicato la Juve sui propri canali ufficiali: "Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A". Insomma, Napoli o non Napoli, e in attesa di azioni formali del club di De Laurentiis e di una decisione definitiva da parte della Lega, questa è la posizione del bianconera.