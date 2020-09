Nei giorni scorsi abbiamo seguito passo passo l'avanzamento della trattativa e vi abbiamo comunicato la chiusura dell'accordo tra Juve e Pescara. Oggi il club abruzzese, che milita in Serie B, ha reso il tutto ufficiale.

Ecco il comunicato:​ ​

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito dalla Juventus F.C. le prestazioni sportive del calciatore Mattia Del Favero. Il portiere classe ’98 si trasferisce al Pescara con la formula del prestito.



Mattia è stato convocato per la prima volta sulla panchina della Juventus come terzo portiere il 30 maggio 2015 in una partita contro il Verona e più volte in panchina durante le stagioni 2016-17 e 2017-18. Ha esordito in Lega Pro con la Juventus U23 il 16 settembre 2018 in una partita contro l’Alessandria. Il 22 luglio 2019 è passato in prestito al Piacenza, club di Lega Pro."