Cambia squadra Luca Coccolo, difensore classe 1998 di proprietà della Juventus. Dopo aver risolto anticipatamente il prestito alla Spal, Coccolo si trasferisce con la stessa formula fino a giugno 2022 in un altro club di Serie B: l'Alessandria.



Il comunicato ufficiale: ​Luca Coccolo è un nuovo giocatore dell’Alessandria. Per il difensore, proveniente dalla Juventus, classe 1998, trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022. Coccolo, prodotto del settore giovanile bianconero, vanta 170 gare in carriera, tra serie C e B. Benvenuto Luca!