La, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato la cessione di Diego già nell'aria da qualche giorno . Il giovane difensore proseguirà la sua carriera alla, in, dopo essere stato corteggiato anche da Bari e Brescia in questa sessione di mercato.- "Cessione definitiva alla Reggiana per Diego Stramaccioni. Il difensore, classe 2001, in forza alla Next Gen, resterà però bianconero - a titolo temporaneo) fino al 30 giugno. Si concluderà così a fine stagione l'avventura bianconera di Diego, alla Juve dal 2021".