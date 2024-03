Quando si gioca Juventus-Fiorentina



Le prossime tre giornate di Serie A promettono emozioni e scintille per i tifosi dellaIl calendario rivela una serie di sfide impegnative per i bianconeri, che cercheranno di ottenere risultati positivi per consolidare la loro posizione in classifica.Laaffronterà ladomenica 7 aprile alle 20.45, in un match che si preannuncia avvincente e ricco di spettacolo.Successivamente, il sabato seguente, sarà la volta delcittadino contro ilalle 18.00. Un confronto carico di tensione e rivalità, dove entrambe le squadre daranno il massimo per portare a casa i tre punti.Infine, venerdì 19 aprile, lasarà di scena aalle 20.45, in un'altra sfida che si preannuncia difficile e assolutamente delicata.