Da Juventus.com:Quella di oggi è una giornata speciale per la Juventus, per i nostri tifosi e per i nostri partner: presentiamo infatti non solo la nostra nuova e innovativa struttura, ma anche le nostre nuove partnership strategiche, allineate alla nostra mission.Celine DeptCon 43 milioni di follower è tra le creator native digitali sportive più rilevanti al mondo. I suoi numeri su YouTube shorts sono da capogiro, con una media di 40 milioni di visualizzazioni al giorno. Sarà il volto centrale dello Juventus Creator Lab, con cui ha già sviluppato una serie di social media collab che hanno generato oltre 300 milioni di visualizzazioni video e 15 milioni di interazioni.433Con 115 milioni di followers, 433 è la principale social community calcistica del suo settore. Oggi annunciamo una media partnership strategica: insieme costruiremo contenuti, attraverso i nostri ecosistemi, con linguaggi sempre più innovativi, realizzando contenuti che consentano di raggiungere le nuove generazioni internazionali.Wave Sports + EntertainmentWave, una delle società di media più ricercate nel campo dell'intrattenimento sportivo, è conosciuta per aver rivoluzionato il modo in cui gli atleti e le organizzazioni sportive interagiscono con i fan attraverso strategie di distribuzione sui social e serie originali. Wave è leader nella programmazione dei contenuti calcistici per il Nord America con oltre 130 milioni di follower sui suoi account e diventerà un media partner strategico dello Juventus Creator Lab per mostrare il club attraverso la sua rete di account tra cui FTBL, TheBestHighlights e altro ancora.StardustJuventus rinnova l’influencer media partnership con il talentuoso team di Stardust. Sono confermati Luca Campolunghi, Iris Di Domenico, Matteo Robert, Alice Muzza and Lisa Lucchetta, cinque content creator con una fanbase totale di circa 15 milioni di persone, che parteciperanno al lancio del Creator Lab oltre che alla promozione delle sue attività.Queste sono le ultime collaborazioni in ordine di tempo, che seguono quelle già precedentemente annunciate, con TikTok, Optic Gaming, World Freestyle Football Association e Dsyre.