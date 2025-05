AFP via Getty Images

Juventus-Udinese: tutte le alternative in attacco, le ultime

un' ora fa



In avanti, le alternative non mancano. Vlahovic e Nico Gonzalez restano opzioni di peso, ma finora per Conceiçao e Mbangula ci sono stati solo pochi minuti e qualche comparsa. Tudor potrebbe essere costretto a mescolare le carte in corso d’opera, anche in base all’andamento delle gare.



Più complicata la situazione dalla cintola in giù. Con una lunga lista di indisponibili e diversi recuperi ancora incerti, il tecnico croato dovrà affidarsi a scelte obbligate e a possibili esperimenti. Il quadro sarà più chiaro solo nelle ore immediatamente precedenti alla sfida con l’Udinese, quando si capirà se qualcuno tra Gatti, Koopmeiners, Cambiaso e Kelly potrà almeno andare in panchina.