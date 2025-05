Juventus-Udinese, Tudor in conferenza: 'Manca l'ultimo pezzo. Grande gara di Conceicao, Yildiz...'

AFP via Getty Images

Le parole diin conferenza stampa dopo Juventus-Udinese."Sono veramente contento perché si è fatta una bella partita. Il primo tempo mi è piaciuto tanto, è mancato solo il gol. I ragazzi sono stati bravi, l’abbiamo preparata in una bella settimana di lavoro, ora manca questo ultimo pezzo. Dobbiamo riposarci bene e prepararci al meglio"."Venezia? Complicata come tutte, bisogna sudare fino alla fine., se lo è meritato col lavoro, è salito tanto di condizione, si è meritato questa partita. Nel calcio cambia tutto in 5 minuti, lui si è trovato pronto e ha fatto una grande partita. Poi quando mettiamo Nico e Cambiaso in fascia aggiungiamo qualità. Sono contento, non c’è un giocatore che non fatto bene, anche chi è entrato. Douglas, Vlahovic, il gol è importante".

"Ha fatto una bella partita Alberto Costa, anche Kelly può diventare veramente forte in questo tipo di calcio, come braccetto di inserimento è tanta roba. Vediamo di recuperare qualcuno ora"."È importante, per questa età giovane che ha, ha fatto una partita seria, non essendo ancora al meglio, poi starà meglio"."Ho visto tanto spirito, tanto pressing e tanta qualità, dieci calci d’angolo, tanti tiri, quella è qualità. Oggi abbiamo dimostrato qualità di gioco, che alleniamo, mi è piaciuta la squadra in tutti i sensi. Lo spirito è alla base di una squadra, oggi ho visto tante belle cose"."Ci è voluto un po’ di tempo per adattarsi, ha giocato tanto in fascia. Un giocatore forte può giocare ovunque, ha lavorato sodo in tutti gli allenamenti, oggi era brillante. Ha sofferto e poi è uscito, anche con Nico si scambiano le posizioni. I giocatori forti si trovano sempre bene"."Si prepara uguale come questa e come quelle precedenti, si prepara pensando solo a quello che si deve fare, con i pensieri di vincere. Bisogna battere forte sulle robe che bisogna fare".C’è stata una bella energia, è importante la passione della gente. Bello finire questa stagione con una vittoria".