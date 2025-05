Juventus-Udinese, TOP e FLOP al 45’: promemoria Yildiz, il solito Nico. Conceicao, vorrei ma non posso

Getty Images

Il copione atteso è quello che poi, effettivamente, si svolge in scena. E non è scontato, già di per sé è una notizia. Come ci si sarebbe attesi, come si sperava, la Juventus si piazza lì, nella metà campo dell’Udinese. Per buona parte di primo tempo, sembra svolgersi un esercizio attacco contro difesa. Il problema è che l’attacco ne esce bocciato: è sterile, con poca qualità, poche volte pericoloso e mai glaciale quando serve.La Juve meriterebbe forse il vantaggio per quanto prodotto. Ma meritare significa nulla: si deve prendere, si deve conquistare. Manca sempre qualcosa. Almeno in questo primo tempo.

Juve-Udinese, top e flop all’intervallo