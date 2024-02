Dicevamo, del contraccolpo?va proprio come negli incubi peggiori di Allegri: a fine primo tempo, i friulani sono avanti. Pallaccia spizzata in area,la devia come può - e come non dovrebbe - il Giannetti di turno scaraventa in porta senza pensarci due volte. 1-0 per la squadra di Cioffi, e non ha nemmeno demeritato. Anzi: è la Juve a non aver meritato nient'altro.Scialba, la squadra di. Forse svuotata dalla settimana più difficile della stagione, quella in cui i sogni si sono trasformati in illusioni. E allora? Vale la pena mollare? Grosso modo, sarà questo il discorso di Allegri negli spogliatoi.Leggi top e flop del primo tempo cliccando su 'gallery'.