Juventus-Udinese, Thuram squalificato e Locatelli serve in difesa: rivoluzione a centrocampo

Juventus-Udinese, chi gioca a centrocampo?

Se c'era qualcosa su cuiaveva fondato le proprie certezze - e quelle della squadra - era il centrocampo composto da. Sempre titolari da quando il tecnico croato si è seduto sulla panchina bianconera, praticamente mai sostituiti. Già da inizio stagione la coppia Locatelli-Thuram era quella che aveva funzionato di più e dato maggiori garanzie. Contro l'Udinese però Tudor dovrà necessariamente cambiare.

Juventus senza Thuram e Locatelli: cosa perde Tudor a centrocampo

Pesa ovviamente l'assenza di Thuram, probabilmente il migliore della rosa per rendimento nell'ultimo mese e mezzo. A maggior ragione può pesare il forfait del francese se Locatelli dovesse arretrare in difesa, dove Tudor non ha neanche gli uomini contati. Saranno da valutare le condizioni di Kelly ma a prescindere esiste la concreta possibilità che l'italiano debba essere utilizzato dietro, in assenza di alternative. Se così fosse,Chi giocherebbe allora al posto di Thuram e Locatelli? Anche in questo caso, Tudor non ha facoltà di scegliere. In rosa infatti rimangono a disposizione solo due centrocampisti,. Koopmeiners infatti, che avrebbe potuto ricoprire quel ruolo, non è ancora pronto per giocare. McKennie è destinato quindi a tornare nella posizione "originale" mentre Douglas avrebbe una grande chance dopo che non gioca titolare in campionato dall'11 gennaio.Tudor si ritroverebbe ad affrontare una partita decisiva con un grosso punto di domandae anche personalità.che spesso ha retto la squadra nei momenti di difficoltà. Caratteristiche che difficilmente possono garantire McKennie e soprattutto Douglas Luiz. Certo, Tudor potrebbe sfruttare la duttilità e l'imprevidibilità dello statunitense, oltre alle qualità tecniche del brasiliano. Ma sono abbastanza per non sopperire alla mancanza della coppia Locatelli-Thuram?