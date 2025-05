Thuram, Savona e Kalulu squalificati più gli infortuni: emergenza totale per Juventus-Udinese. Tudor recupera qualcuno?

2025 Getty Images

La Juventus perde Thuram, Savona e Kalulu contro l'Udinese

Chi giocherà in difesa con l'Udinese?

Sarà difficile capire come laCon un punto, certo e con altrettante certezze legate agli assenti contro l'Udinese nel prossimo turno di campionato, che diventa l'ultima spiaggia dei bianconeri di non perdere il treno Champions League. Igor Tudor infatti in 90 minuti ha perso sicuramente tre giocatori.Primache erano in diffida e sono stati ammoniti. Salteranno per squalifica l'Udinese. E non ci sarà neanche Pierre Kalulu, che invece è stato espulso e rischia concretamente di aver finito il campionato visto che il rosso diretto per condotta violenta comporta due giornate., uscito anzitempo toccandosi la coscia sinistra. Per l'esterno solo crampi. Insomma, un punto e tre giocatori in meno, questo il bilancio con cui la Juventus esce dall'Olimpico, lasciando stare l'umore, impossibile da capire dopo tutto ciò che è successo.L'emergenza quindi in casa bianconera non terminerà, anzi, sarà ancora più ampia.o e lo stesso discorso vale per Kelly. Ancora una volta sarà la difesa ad essere a pezzi. Gli unici giocatori a disposizione del tecnico potrebbero essere infattiquest'ultimo rientrato con la Lazio negli ultimissimi minuti ma non ancora al 100%. Chi giocherà insieme a loro se Tudor dovesse confermare ancor la difesa a tre? Una domanda che il tecnico si porterà avanti.A centrocampo invece l'assenza - pesantissima - di Thuram può essere compensata daa seconda delle scelte che farà davanti, dove per fortuna, Tudor potrà contare su Vlahovic in condizioni migliori, oltre che su Kolo Muani. Tra i giocatori che erano fuori per Lazio-Juve,Ancora tutto incerto però e ancora una preparazione ad una partita decisiva che sarà piena di problemi per la Juventus. Ma ormai Tudor si è abituato a convivere con ciò.