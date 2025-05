Getty Images

Juventus-Udinese, Runjaic in conferenza: 'Se hanno meritato di vincere...?'

3 ore fa



Le parole di Runjaic in conferenza stampa dopo Juventus-Udinese: "Ho visto un Udinese che ha combattuto contro la Juve che ha giocato con qualità. Abbiamo tenuto con equilibrio ma loro han meritato di vincere. Sono felice dello spirito della squadra, purtroppo abbiamo concesso un gol da non concedere. Complimenti alla Juve, ma considerando le varie assenze è stata una buona partita".



SULLA STAGIONE - "Momenti buoni e altri meno buoni, in alcuni frangenti potevamo fare di più ma un’analisi profonda la faremo alla fine. L’obiettivo era la salvezza, siamo stati una squadra stabile ma c’è da migliorare. Ci attende un’ultima partita e vogliamo finire bene davanti ai nostri tifosi".