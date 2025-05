Gazzetta - Tudor porta la squadra in ritiro prima di Juventus-Udinese

2025 Getty Images

L'importanza di Juventus-Udinese è chiara e scontata. È una gara che può decidere un'intera stagione per i bianconeri, che guarderanno anche allo scontro fra Inter e Lazio per sperare di festeggiare già stasera. Nel frattempo, però, la squadra cerca la massima concentrazione per preparare la sfida: l'Udinese è il prossimo gradino per puntareinseguita per tutta la stagione."La squadra era nel buco profondo quando sono arrivato. Ora sono più consapevoli, più battaglieri e anche con il gioco che abbiamo espresso" ha dichiarato l'allenatore in conferenza stampa, chiarendo ancora i tanti momenti che hanno dipinto una stagione

Il ritiro e le novità

E se da un lato Juventus-Udinese può essere per tanti l'ultima gara giocata all'Allianz Stadium , dall'altro è fondamentale che tutta la squadra punti verso la stessa direzione, e per farlo Tudor ha pensato a scelte forti e importanti, ancor prima di scendere in campo.Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l'allenatore croato ha scelto di, che di solito è facoltativo. Tudor vuole vedere i suoi ragazzi al massimo, tutti: da chi non è ancora nella sua miglior condizione, come Kelly e Cambiaso, a chi dovrà trascinare (ancora) la Juventus. E il nome è quello di Kenan Yildiz. Per la gara contro l'Udinese i bianconeri potrebbero partire per la prima volta con la difesa a 4 dall'arrivo del nuovo allenatore, altra scelta forte, anche se obbligata, che però dimostra la voglia e la capacità di adattarsi alle difficoltà di quel "buco nero" che nonostante si sia ridotto,Insomma, Tudor conosce l'importanza di questa partita sopratutto in ottica futura, anche se dice di non pensarci. Come ha ribadito più volte: la partita più importante è quella seguente, e il futuro si costruisce pezzo per pezzo. Ma questa volta il pezzo in palio è decisamente più grande degli altri.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui