Le parole dell'ex arbitro Massimilianoa Rai Sport:"Ci sono tre situazioni da rivedere in Juventus-Udinese. Al 22' c'è questa uscita di Okoye su Milik, è un'uscita rischiosa però l'arrivo delle braccia e della testa di Milik è contemporanea quindi per me l'uscita è regolare e ha fatto bene l'arbitro a non fischiare ma è un episodio al limite. È diverso dall'episodio di Fiorentina-Inter perché il punto di impatto è diverso. Poi al 10' del secondo tempo sul colpo di Milik ci sono due giocatori dell'Udinese che toccano entrambi di braccio ma sono in appoggio e non sono punibili. Sulla rete annullata invece a Milik il pallone era uscito da fondo campo per qualche centimetro".