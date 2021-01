3









Stasera alle 20.45 l'Allianz Stadium riaccoglierà la Juventus 12 giorni dopo il pesante ko contro la Fiorentina. L'avversario si chiama Udinese, una formazione piuttosto ostica da affrontare se non ci si mette la giusta attenzione. Il match sarà trasmesso su DAZN, quindi anche sul canale DAZN1 di Sky Sport per chi ha l'apposito abbonamento.



LE ULTIME DI FORMAZIONE - Per la prima volta in stagione Andrea Pirlo ha avuto a disposizione in allenamento l'intero organico, ma non è detto che già per il match di stasera vengano chiamati tutti i giocatori della rosa.



In attesa quindi delle convocazioni dell'allenatore, ecco il probabile schieramento della Juve: