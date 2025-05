Juventus-Udinese: le probabili formazioni e dove vedere la partita

2025 Getty Images

Non c'è altra strada. Per blindare il quarto posto, e con esso la qualificazione alla prossima Champions League, ladeve battere l'nella gara in programma alle 20.45 di oggi, l'ultima della stagione all'Allianz Stadium prima dell'atto conclusivo della prossima settimana sul campo del Venezia. Per arrivare al traguardo - cosa teoricamente possibile già in questa domenica, che prevede lo svolgimento di nove partite in contemporanea - non è concesso nessun passo falso ai bianconeri di Igor Tudor, ancora in emergenza per via di infortuni e squalifiche ma un po' rasserenati dai recuperi di Andrea Cambiaso e Lloyd Kelly, pedine fondamentali per una difesa che non potrà contare nemmeno su Pierre Kalulu.

Dove vedere Juventus-Udinese

Le probabili formazioni

Per la gara di oggi, dunque, la sensazione è che si assisterà a qualche novità di formazione, a partire dal modulo: il tecnico croato, infatti, dovrebbe abbandonare l'ormai consolidato 3-4-2-1 per passare al 4-4-2 , sfruttando appunto il rientro dell'azzurro e dell'inglese. Ancora out con tutta probabilità, invece, sia Teun Koopmeiners (non ancora al 100%) che Douglas Luiz, per l'ennesima volta in panchina per scelta tecnica, salvo novità dell'ultimo minuto. Si rivede inoltre Kenan Yildiz, grande assente delle ultime due sfide per via della squalifica scattata a seguito della gomitata con cui ha colpito Alessandro Bianco nel match contro il Monza. Qualche defezione anche per l'Udinese di Kosta Runjaic, reduce dalla sconfitta a sorpresa contro i brianzoli già retrocessi, ma ormai da tempo "al sicuro" grazie a un confortante 12° posto in classifica.Juventus-Udinese sarà visibile in diretta su DAZN, in tv e in streaming, attraverso l'app e il sito ufficiale, a cui è necessario accedere con le credenziali del proprio account. La telecronaca è affidata ad Alberto Santi con commento tecnico di Fabio Bazzani. Fischio d'inizio alle 20.45.Scorri nella gallery in basso per le probabili formazioni del match