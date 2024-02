Durante la trasmissione su Dazn, l'ex arbitro Luca Marelli ha fornito un'analisi sul contatto avvenuto tra Okoye e Milik, paragonandolo a un episodio simile tra Sommer e Nzola. Ha evidenziato che, sebbene simili, la differenza cruciale sta nel fatto che nel primo caso il colpo è stato diretto, mentre nel secondo no. Questa distinzione, secondo Marelli, è determinante per valutare l'episodio nel suo complesso e non concedere il rigore.