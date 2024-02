Taking to the pitch ⚡️#JuveUdinese pic.twitter.com/C695MZd87U — JuventusFC

Mancano pochissimi minuti al fischio di inizio della sfida tra Juventus e Udinese, con i bianconeri che hanno l'imperativo di vincere per tentare di accorciare il distacco sull'Inter, uscita vittoriosa dalla trasferta contro la Roma. Bianconeri che sembrano avere le giuste motivazioni e a suonare ulteriormente la carica è stato Manuel Locatelli, che nel tunnel degli spogliatoi ha caricato i suoi compagni prima di fare ingresso in campo per il riscaldamento. Il centrocampista bianconero ha guidato il gruppo esclamando: "Dai andiamo! Forza ragazzi'. Il tutto è stato documentato attraverso alcuni video che stanno circolando sui social.