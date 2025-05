AFP or licensors

Juventus-Udinese, lo striscione dalla curva: 'Siamo la storia, riconquistiamo tutto'

CC, inviato a Torino

un' ora fa



Dopo un inizio con proteste nei confronti della decisione di non esporre alcuni striscioni, dalla curva sud della Juventus, quella da cui partono i cori e dunque "sede" ufficiale della tifoseria organizzata, è stato esposto uno striscione che affronta il presente ma pensa anche al futuro.



"Tanti anni ormai senza gloria - si legge -, troppi per noi che siamo la storia. Da sempre e per sempre, riconquistiamo tutto". Un invito che sembra chiaramente rivolto alla dirigenza, ma anche alla squadra in campo, come una mano tesa per affrontare al meglio il domani e tutto ciò che potrà arrivare.