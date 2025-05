Juventus-Udinese LIVE 0-0: Kolo Muani se lo divora

2025 Getty Images

Le formazioni ufficiali



Juventus (4-4-2)

Di Gregorio

Alberto Costa

Veiga

Kelly

Cambiaso

Nico Gonzalez

Locatelli

McKennie

Weah

Yildiz

Kolo Muani



Udinese (3-5-1-1)

Okoye

Kristensen

Kabasele

Solet

Ehizibue

Lovric

Karlstrom

Zarraga

Kamara

Ekkelenkamp

Davis

Laha il destino nelle proprie mani. La sfida casalinga contro, valida per la 37ª giornata di, rappresenta il primo dei due match-point per blindare l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Dopo mesi di rincorsa, cambi di guida tecnica e una stagione dalle molte ombre, i bianconeri possono chiudere i conti davanti al proprio pubblico con una vittoria che spalancherebbe le porte dell’Europa che conta.A due giornate dal termine, laè padrona del suo destino. I ragazzi di, subentrato in corsa e autore di un mini ciclo di risalita, hanno bisogno di 6 punti: vincere oggi contro l’Udinese e poi fare lo stesso nel turno conclusivo sul campo del Venezia. Se riuscissero a farlo, nessun incastro di risultati delle dirette concorrenti potrà negargli il pass per la Champions 2025/26.