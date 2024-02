Juventus-Udinese, cronaca LIVE

Juventus-Udinese, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2)

Szczesny

Gatti

Bremer

Alex Sandro

Weah

McKennie

Locatelli

Rabiot

Cambiaso

Chiesa

Milik

UDINESE (3-5-2)

Okoye;

Perez,

Giannetti,

Kristensen;

Ehizibue,

Samardzic,

Walace,

Lovric,

Zemura;

Thauvin,

Lucca.

Juventus-Udinese, tutti i numeri e le statistiche

Dopo cinque successi di fila in campionato, la Juventus ha registrato un solo punto negli ultimi due match, i bianconeri non registrano più partite consecutive senza vittoria in Serie A dall’aprile scorso (quattro in quel caso – 1N, 3P).

La Juventus non ha mai subito più di un gol a partita nelle ultime 18 gare in Serie A, incassando in totale solo otto reti in questo parziale – l’ultima volta che i bianconeri hanno incassato più di un gol risale al 23 settembre scorso (sconfitta 4-2 vs Sassuolo).

La Juventus è l’unica squadra di questo campionato a non aver mai perso in casa, raccogliendo 27 punti dopo 11 gare casalinghe (8V, 3N), meno solo di Inter e Atalanta (entrambe 28, la Dea con una partita in più).

L’Udinese ha guadagnato 19 punti in 23 match di questo campionato, eguagliando la sua peggior stagione in Serie A dopo altrettante partite nell’era dei tre punti a vittoria (19 punti nel 2018/19). A partire dal 1994/95, inoltre, i friulani hanno sempre raccolto almeno 22 punti dopo 24 gare stagionali di Serie A.

L’Udinese ha pareggiato 13 partite in questo campionato, solo una volta nella sua storia in Serie A ha registrato più segni “X” dopo 23 gare stagionali (16 nel 1982/83); in generale, l’ultima formazione che aveva registrato così tanti pareggi dopo 23 match in una stagione nel torneo era stata il Torino nel 2007/08 (13 anche in quel caso).

L’Udinese ha vinto solo una delle prime 11 trasferte disputate in questo campionato (6N, 4P), un evento che nelle precedenti 13 stagioni in Serie A si era verificato solo una volta, nel 2018/19.

L’Udinese è la squadra che ha perso più punti (15) a causa di gol subiti negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato, dall’altra parte la Juventus è invece una delle quattro formazioni a non aver perso alcun punto nell’ultimo quarto d’ora di gioco, al pari di Inter, Milan ed Empoli.

Da un lato, nessuna squadra ha segnato più gol di testa della Juventus in questo campionato (nove, come Fiorentina, Milan e Roma), dall’altra solo Frosinone e Lecce (entrambe nove) ne hanno subiti più dell’Udinese (sette) con questo fodamentale.

Solo l’Inter (22) ha effettuato più attacchi in contropiede della Juventus (18, al pari del Sassuolo) in questo campionato – l’Udinese ne conta 13 ed è alle spalle di sole cinque squadre in questa graduatoria.

La Juventus è l’unica squadra a non aver subito alcun rigore a sfavore in questo campionato, mentre l’Udinese ne ha fronteggiati sette, meno solo della Salernitana (otto).

Nessuna squadra ha segnato più gol con i difensori rispetto alla Juventus in questa Serie A (otto, al pari del Milan), mentre l’Udinese ne ha ricavato solo uno dalla retroguardia, più soltanto dell’Empoli.

L’Udinese (228) è l’unica squadra di questo campionato ad aver completato almeno 200 dribbling; tuttavia, i giocatori della Juventus sono quelli che ne hanno subiti meno finora (109).

L’Udinese è la squadra con il possesso palla medio più basso di questa Serie A (39.7%), mentre la Juventus (46.6%) è quella con la percentuale più bassa tra le squadre della parte alta della classifica.

L’Udinese è tra le squadre meno ricorso al gioco sulle fasce: con 217 cross su azione, solo Frosinone (195) e Bologna (205) hanno fatto peggio; la Juventus, invece, ha segnato 11 reti a seguito di cross dalle corsie laterali, meno solo dell’Inter (12) in questa Serie A.

Juventus-Udinese, dove vederla in tv e streaming

Contro l’. Latorna in campo questa sera per affrontare la squadra friulana e dimenticare definitivamente la sconfitta di Milano contro l’Inter. Tante le risposte attese dalla squadra di Massimiliano Allegri : una d’orgoglio, certamente, e poi la voglia di tenere aperto il campionato fino alla fine. Perché se l’Inter è la squadra candidata allo scudetto, almeno dovrà sudarsela fino in primavera.Gli inciampi, però, sono dietro l’angolo. Sottovalutare l’avversaria, avere nella testa un retro pensiero che la stagione possa essere finita: la Juventus questa sera deve dimostrare che non è così. E attenzione al Milan dietro, in classifica, che si è pericolosamente avvicinato. Insomma, i temi d’interesse in questo Juventus-Udinese non mancano di certo.DaJuventus-Udinese, in programma lunedì 12 febbraio alle ore 20:45, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. Il match sarà trasmesso anche da Sky sul canale "Zona DAZN".