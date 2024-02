Dove vedere Juventus-Udinese



Le probabili formazioni di Juventus-Udinese

Lasi prepara ad affrontarein un match cruciale oggi alle 20.45.Questo incontro è più di una semplice partita: è un grande appuntamento che potrebbe ridisegnare, almeno per un po', la forma del campionato.Una vittoria per lasignificherebbe ridurre il distacco dalla capolista Inter a soli 4 punti, aprendo la strada a una possibile rimonta nella corsa allo scudetto.Gli occhi di tutti gli appassionati di calcio saranno puntati sul match dell'Allianz, che si prevede carico di tensione e emozioni.La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, offrendo ai tifosi l'opportunità di seguire ogni momento dell'azione.Nella gallery dedicata sulla piattaforma, potranno trovare le probabili formazioni: clicca sulla scritta 'gallery' in alto.