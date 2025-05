Juventus-Udinese, le pagelle dei giornali: 'Alberto Costa instancabile, Nico caparbio'

Una vittoria dal peso specifico enorme, per la, che all'Allianz Stadium ha piegato 2-0 l'Udinese, conservando così il quarto posto in classifica a novanta minuti dalla fine di un campionato dove i bianconeri rimangono ancora padroni del loro destino.Alla squadra di Igor Tudor, infatti, servirà un'altra vittoria all'ultima giornata contro il Venezia per staccare il pass per la massima rassegna continentale. Contro i friulani, dopo un'ora scandita da grosse difficoltà, ci ha pensato Nico Gonzalez - su assist di Yildiz - a stappare un match che sembrava piuttosto complicato.

A due minuti dal novantesimo, invece, ecco servito il bis con Vlahovic che, appena entrato, ha scartato il gentile omaggio del solito Yildiz, prima di insaccare con il mancino il pallone del 2-0 in favore della Juve che ora, appunto, ha tutto nelle sue mani.