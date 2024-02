Juventus-Udinese, le pagelle dei giornali

La Juventus crolla all'Allianz Stadium ottenendo la prima sconfitta casalinga in stagione. Decisivo il gol di Lautaro Gianetti nel primo tempo dopo l'errore di Alex Sandro. La squadra di Massimiliano Allegri reagisce poco e male, soprattutto nel secondo tempo. E le note positive sono pochissime. Unica di queste è Andrea Cambiaso, che, insieme a Gleison Bremer, sono gli unici che si salvano nelle pagelle dei quotidiani.Tra i peggiori invece, oltre ad Alex Sandro, ci sono i due statunitensi, Weah e Mckennie. Anche la coppia di attacco fatica e viene bocciata. Fioccano gravi insufficienze un po' ovunque, compreso in panchina, dove Allegri ha vissuto forse la peggior serata della stagione, anche peggio del tracollo con il Sassuolo, dove, almeno in quel caso, c'erano stati incredibili errori individuali.