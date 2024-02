E così finisce una bella, a tratti bellissima, storia di illusione. La Juventus crolla in casa contro l'Udinese: è 1-0. Va sotto, incassa, ma non si rialza. Anzi: si muove come un pugile suonato, scosso probabilmente dalla settimana (ora è proprio certificato) più difficile, devastante, distruttiva di questa stagione. Che botta. E che scossa servirà per rialzarsi, ora che l'Inter corre lontanissima e il Milan è proprio a un passo.Allegri non festeggia la panchina numero 405 - come Lippi, almeno nei dati - e diventa anzi il principale accusato di una notte che certifica la crisi. Fine corsa: è stato meraviglioso finché è durato, ma è durato davvero troppo poco.