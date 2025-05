Juventus-Udinese, le PAGELLE 2-0: Nico Gonzalez, dolori e gioia. Kolo MuaNO. Vlahovic dulcis in fundo

Getty Images

Juve-Udinese, le pagelle

DI GREGORIO 6.5 – Non è particolarmente sollecitato, la bravura sta nel rispondere presente nelle poche volte in cui viene impegnato

– Non è particolarmente sollecitato, la bravura sta nel rispondere presente nelle poche volte in cui viene impegnato ALBERTO 6.5 – Se la prima poteva essere un caso, la seconda è una conferma. Dopo Roma, altra prestazione convincente. Manda un messaggino alla società: può tornare utile anche per il prossimo anno.

Se la prima poteva essere un caso, la seconda è una conferma. Dopo Roma, altra prestazione convincente. Manda un messaggino alla società: può tornare utile anche per il prossimo anno. VEIGA 6 – Ha l’ambizione di dare la caccia all’uomo e al pallone in zone altissime di campo. Bene l’intenzione, meno la riuscita. Tante sbavature.

Ha l’ambizione di dare la caccia all’uomo e al pallone in zone altissime di campo. Bene l’intenzione, meno la riuscita. Tante sbavature. KELLY 6 – Come per Veiga, l’intenzione c’è, la riuscita meno. Errorini in serie, per fortuna non risultato fatali.

Come per Veiga, l’intenzione c’è, la riuscita meno. Errorini in serie, per fortuna non risultato fatali. CAMBIASO 6 – Parte forte e sembra la miglior versione di sé. Poi sul cruscotto si accende la spia rossa della riserva: ha dato tutto

– Parte forte e sembra la miglior versione di sé. Poi sul cruscotto si accende la spia rossa della riserva: ha dato tutto Dal 71’ WEAH 5.5 – Non è un ingresso brillantissimo il suo.

– Non è un ingresso brillantissimo il suo. NICO GONZALEZ 7 – Il peso del goal messo sulla bilancia fa volare via l’altro piatto pieno di aspetti negativi. La partita è ampiamente sufficiente, ma basta un lampo a salvare la sua pagella. Probabilmente non la sua stagione.

– Il peso del goal messo sulla bilancia fa volare via l’altro piatto pieno di aspetti negativi. La partita è ampiamente sufficiente, ma basta un lampo a salvare la sua pagella. Probabilmente non la sua stagione. MCKENNIE 5.5 – Tanto impegno, poca qualità

Tanto impegno, poca qualità Dall’80’ DOUGLAS LUIZ sv – Come la sua stagione: poco più di una comparsata

sv – Come la sua stagione: poco più di una comparsata LOCATELLI 6 – Meglio in interdizione che in costruzione. Qualche buona giocata in mezzo a tanti errori.

– Meglio in interdizione che in costruzione. Qualche buona giocata in mezzo a tanti errori. CONCEICAO 6 – La sua partita è una montagna russa, così sfuggente che è difficile da leggere. Giocate che creano superiorità numerica, errori grossolani… equilibrio e continuità sono un’altra cosa.

– La sua partita è una montagna russa, così sfuggente che è difficile da leggere. Giocate che creano superiorità numerica, errori grossolani… equilibrio e continuità sono un’altra cosa. YILDIZ 6.5 – Lì nel mezzo, precisa, per Nico Gonzalez che deve buttarla dentro. Fino a lì, diverse cose positive ma mancava il tiro in porta, l’ultimo passaggio. Eccolo qui.

– Lì nel mezzo, precisa, per Nico Gonzalez che deve buttarla dentro. Fino a lì, diverse cose positive ma mancava il tiro in porta, l’ultimo passaggio. Eccolo qui. KOLO MUANI 5 – L’highlight della sua partita è un goal divorato. Da lì non si rialza

– L’highlight della sua partita è un goal divorato. Da lì non si rialza Dal 71’ VLAHOVIC 7 – Dulcis in fundo. Si prende l’abbraccio di tutti, poi lo restituisce allo stadio, probabilmente alla sua ultima qui all’Allianz.

– Dulcis in fundo. Si prende l’abbraccio di tutti, poi lo restituisce allo stadio, probabilmente alla sua ultima qui all’Allianz. Dal 90' MBANGULA sv

sv Dal 90' ADZIC sv

sv All. TUDOR 6.5 – In piena emergenza, mette una toppa qua e là e porta a casa tre punti preziosissimi.

Una settimana a rammendare. Possiamo immaginarlo così Igor Tudor, intento a mettere una pezza qua e una là, cercando di nascondere l’emergenza e trovare soluzione e opportunità lì dove sembrano esserci solo problemi. Si è preso una bella grana accettando la Juventus, molto più di quanto lui stesso pensava. Ma questa sera l’ha portata a casa, un passetto in avanti verso l’obiettivo Champions League.E certo, non sarà stata una prestazione brillante. E certo, magari qualcuno si sarebbe aspettato la goleada, la vittoria semplice. Con questa Juventus le cose semplici non esistono, ma c’è carattere, c’è la voglia di stringere i denti fino in fondo. Ci sono tanti problemi, ma c’è la volontà di provare a gettare il cuore oltre l’ostacolo. In più, la Juve non fallisce con il destino nelle sue mani. Quest’anno è una notizia anche questa.