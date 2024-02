La Juve torna in campo in quello che è il posticipo della 24° giornata del campionato di Serie A, con i bianconeri che ospitano allo Stadium l'Udinese di Gabriele Cioffi. A dirigere l'incontro è il signor Abisso, coadiuvato a sua volta dagli assistenti Vecchi e Mastrodonato. Il quarto uomo designato è Giua, mentre in sala VAR c'è la coppia Marini - Aureliano. Di seguito la cronaca live di tutti gli episodi da moviola.ARBITRO - AbissoASSISTENTI - Vecchi – MastrodonatoQUARTO UOMO - GiuaVAR - MariniAVAR - Aureliano73' - Scatta l'ammonizione anche per Federico Gatti a causa di un pestone.58' - Gol annullato a Milik sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Chiesa, con la palla che però esce per poi rientrare in campo direttamente dal cross del numero 7 bianconero.55' - Mischia in area dell'Udinese, con il pallone che carambola per ben due volte sulle braccia dei giocatori friulani, il direttore di gara però lascia proseguire senza intervento del VAR. Questa la spiegazione di Marelli a DAZN: "47' - Espulsione per il collaboratore di Allegri, Folletti, per proteste.46' - Inizia il secondo tempo.FINE PRIMO TEMPO45' - Assegnati 2 min di recupero.37' - Prima ammonizione del match per Gleison Bremer, a causa di un fallo su Samardzic.23' - Scontro di gioco tra Milik e il portiere avversario, con quest'ultimo che però prende sia il pallone che l'attaccante avversario, con Abisso che lascia correre. Contrasto di gioco simile a quello tra Nzolà e Sommer. L'ex arbitro Luca Marelli ha commentato così l'episodio: "Il paragone è Sommer-Nzola. Molto simile ma li il colpo fu dritto, mentre in questo caso no. Differenza importante ai fini della valutazione finale".1' - Fischio di inizio