Lanon sarà all'per il match di campionato di questa sera che vedrà la squadra friulana affrontare la. Lo ha annunciato tramite una nota apparsa su Facebook: "Coerentemente con la scelta fatta nelle ultime stagioni - si legge sul profilo social - la Curva Nord Udine non accetta le restrizioni e le limitazioni imposte agli ospiti per la trasferta di Torino e pertanto non ne prenderà parte. Chiediamo a chiunque voglia partecipare alla trasferta di rispettare la nostra decisione e comportarsi di conseguenza".