Chi recupera per Juventus-Udinese? Le ultime

La Juventus dovrà affrontare le ultime due partite di campionato: solo 180 minuti prima della fine di una stagione davvero complicata, ma che ha ancora l'obiettivo più grande da definire. La qualificazione in Champions League non è ancora scritta, anzi: la Juve è ancoradopo il pareggio dell'Olimpico, mentre la Roma è scivolata al sesto posto dopo la sconfitta con l'Atalanta.I bianconeri, però, dovranno fare ancora una volta i conti con gli indisponibili: se da un lato tornerà, dall'altroha terminato in anticipo la sua stagione dopo il rosso rimediato con la Lazio. Il Giudice Sportivo, infatti, lo ha sanzionato con due giornate di squalifica.

Oltre al francese, saranno ancora da valutare le condizioni di diversi giocatori: nella giornata di oggi si sono allenati a parte, che dunque verranno monitorati quotidianamente verso la sfida dell'Allianz Stadium, fondamentale per questa e la prossima stagione.