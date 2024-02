DaLa Juventus ha calciato sei volte in porta porta nel primo tempo contro l'Udinese e non registrava tante conclusioni nello specchio nella prima frazione di gioco in un match di Serie A dal dicembre 2021 (vs Genoa) – tuttavia, dal 2004/05 soltanto contro il Parma (sette) nel gennaio 2013 i bianconeri avevano tirato più volte in porta nei primi 45 minuti senza segnare nel massimo torneo.