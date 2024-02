"Sono dispiaciuto per il risultato e per non essere potuto scendere in campo con i miei compagni. Perché insieme si vince e si perde. Uniti per dare il meglio", ha commentatosu Instagram, accompagnando le parole con cuori bianconeri. L'attaccante, fresco vincitore del premio di giocatore del mese di gennaio, è stato assente nel match perso contro l'Udinese a causa di un infortunio. Tuttavia, le sue condizioni stanno nettamente migliorando e ha già iniziato a svolgere alcune esercitazioni con il resto della squadra. Il suo rientro definitivo è previsto per domani, 14 febbraio. Vlahovic ha messo nel mirino il Verona, desideroso di dare il suo contributo immediato.