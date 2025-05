Juventus-Udinese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Getty Images

Orario Juventus-Udinese

Laora ha il destino nelle proprie mani: i bianconeri sono quarti in classifica e con due successi accederebbero matematicamente alla prossima Champions League. La formazione di Igor Tudor disputerà la prima di queste ultime due 'finali' all'Allianz Stadium, dove si presenterà l'Udinese di Kosta Runjaic. I friulani si giocano l'11° posto con il Torino, con il Como che ormai è scappato a +4 in decima posizione. Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Dove vedere Juventus-Udinese in tv

Juventus-Udinese in diretta streaming

si giocheràall'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è fissato per leLa partita tra Juventus e Udinese sarà trasmessa in diretta streaming ed in esclusiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.La gara sarà inoltre visibile per i clienti sia di DAZN che di Sky su DAZN 4, al canale numero 217 di Sky, attivando ZONA DAZN.La partita sarà visibile, appunto, su DAZN: gli utenti potranno assistere alla diretta di Juventus-Udinese in streaming sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook.