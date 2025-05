La novità di Tudor verso Juventus-Udinese

2025 Getty Images

La partita tra Juventus e Udinese può decidere il campionato dei bianconeri. La Juve affronterà i friulani con l'orecchio teso a Lazio-Inter, che si giocherà in contemporanea insieme a quasi tutte le gare di questo penultimo turno di Serie A. All'Allianz Stadium i bianconeri si giocano l'accesso alla prossima Champions League, con la consapevolezza che non si può più sbagliare:Tudor non ha nascosto l'importanza della gara, che può valere molto per questa e la prossima stagione. L'allenatore dovrà fare ancora una volta i conti con gli infortuni e gli squalificati, con lo stop di due giornate diche ha messo di nuovo in difficoltà dopo quello di, che invece rientra.

Proprio per questo Tudor studia una grande novità verso l'Udinese: la Juventus può giocare con la difesa a 4 per la prima volta dal suo arrivo, cona destra ea sinistra, mentre la coppia centrale può essere formata da, anche se il difensore inglese non è ancora al 100% della sua condizione.