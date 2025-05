La Juventus incastrata tra presente e futuro. 90 minuti possono cambiare tutto

Getty Images

È quel periodo dell’anno. Quel periodo durante il quale si tiene aperta la finestra e si comincia a metter fuori la testa, a odorare l’arrivo dell’estate, a immaginare di quali colori si tingerà il futuro. È quel periodo della stagione calcististica durante il quale si intravedono le prime tracce di futuro. La fotografia della, questa sera, è quella di un club che resta, ed ecco la prima traccia di futuro. Dalla maglia pre gara a quella bianconera con effetto barcode e il doppio sponsor. Tutto nuovo, ma l’effetto è solo ed esclusivamente estetico. E qui il primo grande incastro: la Juve porta a casa tre punti pesantissimi, ma è ben lontana dall’essere convincente, dall’essere qualcosa in più rispetto a quanto è stata nel corso di tutta la stagione.ome si esce dalle sabbie mobili che si concretizzano nelle gambe che tremano, nei troppi errori tecnici, nella scarsa pericolosità offensiva? La volontà di provare a guardare oltre e poi la realtà che presenta sempre il conto.

Altra piccola traccia di possibile futuro: una delegazione diin visita a Torino e poi presente all’Allianz Stadium. I tifosi li vedono e sognano: sognano investimenti importanti, una Juventus che può bruciare le tappe per “tornare di nuovo grande”. In mezzo al trambusto, però, non risultano passi avanti concreti tra il colosso secondo azionista del club ed. Due strade parallele che non trovano un punto d’incontro.Gira e rigira, si torna alla grande questione sollevata dalla Curva Sud durante il match: “”. La prima parte è una fotografia, la seconda una speranza che ad oggi appare piuttosto ottimista. Incastrata tra presente e futuro sembra esserci tutta la Juventus: Igoril cui futuro è tutt’altro che chiaro, alcuni giocatori come Vlahovic che segna e si prende forse l’ultimo abbraccio dello Stadium, la struttura societaria tra chi va e chi potrebbe scalare posizioni.Un marasma a cui occorrono punti fermi. Uno arriva necessariamente dal campo, dal presente. Dagli ultimi 90 minuti di. Laha il destino nelle proprie mani: per quanto riguarda la qualificazione in Champions League,