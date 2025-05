Juventus-Udinese, chi può salire dalla Next Gen

AFP or licensors

Antivigilia anomala in casa Juventus, dove la consueta conferenza stampa prepartita è stata anticipata di un giorno rispetto al solito. Il tecnico Igor Tudor ha parlato già oggi in vista della sfida di domenica sera contro l’Udinese, ultima gara stagionale all’Allianz Stadium e appuntamento chiave nella corsa alla Champions League.L’emergenza nel reparto difensivo preoccupa non poco il tecnico croato. Oltre agli infortunati di lungo corso Gleison Bremer e Juan Cabal, mancheranno anche gli squalificati Nicolò Savona, Khephren Thuram e Pierre Kalulu. Un quadro che lascia pochissimo margine di manovra in vista del match delle 20.45.

Tudor ha poi aggiornato sulla situazione degli acciaccati: Federico Gatti ha pochi minuti nelle gambe, “circa dieci”, ha detto il tecnico, riducendo drasticamente le possibilità di vederlo in campo dall’inizio. Ancora in dubbio invece Lloyd Kelly, che verrà valutato nella rifinitura di domani per un eventuale ritorno almeno in panchina.In caso di necessità, si potrebbe attingere alla Next Gen. Il nome più probabile è quello di Gil Puche, già seguito da Tudor e in evidenza con la squadra di Brambilla. La lista dei convocati, attesa dopo l’ultimo allenamento, chiarirà le scelte definitive.