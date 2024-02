Juve-Udinese, chi gioca in attacco?

La Juventus si avvicina all'impegno di lunedì sera contro l'Udinese all'Allianz Stadium con la voglia di ritrovare la vittoria dopo il pareggio con l'Empoli e la sconfitta contro l'Inter a San Siro. L'obiettivo è ripartire per non perdere ulteriore terreno in classifica, sperando magari che la squadra di Simone Inzaghi possa fermarsi all'Olimpico contro la Roma. Per il prossimo match, Massimiliano Allegri ha un dubbio in particolare.Sembra sicuro del posto Arek Milik visto le condizioni di Dusan Vlahovic, ma chi giocherà al suo fianco? Il ballottaggio è tra Federico Chiesa e Kenan Yildiz. Secondo Tuttosport però, al momento è l'italiano ad essere favorito per iniziare dal primo minuto. Sarebbe il suo ritorno da titolare dopo i problemi al ginocchio delle ultime settimane.