"A Federico chiedo buone prestazioni, di mettersi a disposizione come fanno tutti i giocatori. Chiesa domani, se giocherà dall'inizio, avrà una possibilità importante. L'anno scorso ha avuto il problema al crociato, quest'anno ha avuto qualche intoppo. Ma è importante, è importante per la Juventus. Da lui ci aspettiamo molto" ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa. L'allenatore della Juventus ha risposto così alla domanda su chi partirà titolare tra l'italiano e Kenan Yildiz contro l'Udinese: "Chiesa sta bene, come Yildiz e Milik. Domattina deciderò chi tra Yildiz e Chiesa giocherà". Ballottaggio quindi ancora aperto per affiancare il centravanti polacco.