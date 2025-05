Juventus-Udinese, dirige Ayroldi: la squadra arbitrale completa

AFP via Getty Images

Chi arbitra Juventus-Udinese

Laè tornata in campo quest'oggi alla Continassa per preparare il match di domenica all'Allianz Stadium contro l', fondamentale per la corsa al quarto posto dopo il pareggio di sabato scorso contro la Lazio. La speranza di Igor Tudor è quella di recuperare almeno qualche giocatore tra i tanti infortunati, considerando che dovrà fare i conti anche con le squalifiche di Pierre Kalulu - che con l'espulsione rimediata allo stadio Olimpico ha già concluso la sua stagione -, Nicolò Savona e Khephren Thuram, ammoniti da diffidati.

In attesa di saperne di più, è stata designata la squadra arbitrale del match, che sarà diretto da. Scelti come assistenti Fabiano Preti e Alessandro Cipressa, mentre come Quarto Uomo ci sarà Kevin Bonacina. Al Var Ivano Pezzuto, con Avar Fabio Maresca. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 20.45.E la speranza è anche quella di evitare ulteriori polemiche, dopo quella che appunto ha accompagnato l'espulsione di Kalulu per "condotta violenta" nel big match di sabato scorso, un episodio rivisto con l'on-field review a differenza di quanto accaduto in una circostanza del tutto simile nella finale di Coppa Italia di ieri sera tra Inter e Bologna, con la gomitata di Sam Beukema a Matteo Gabbia.