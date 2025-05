"The last dance": Juventus-Udinese può essere l'ultima in casa per almeno 5 giocatori

AFP or licensors

Lo scenario di Juventus-Udinese racchiude in sé diverse storie e intreccia percorsi. C'è la corsa - disperata dopo un cammino tortuoso - dei bianconeri verso la Champions, che si misura contro i friulani ormai salvi e privi di un vero obiettivo. Ma c'è molto di più. C'è la consapevolezza che questa possa essere l'ultima partita in casa per tanti giocatori della Juve.



"The last dance" come ci hanno insegnato i Bulls di Michael Jordan nella stagione del 1998. Questa volta, però, il ballo sembra avere sfumature e contorni decisamente più amari rispetto a quelli. È un ultimo ballo di rammarico e tanti "se", con lo sguardo che punta frustrato verso il passato più recente e incerto verso un futuro (ancora) da ricostruire.

Il caso Vlahovic

E dunque Juventus-Udinese sarà teatro di tanti balli e percorsi che, nonostante siano tanto diversi tra loro,





Il primo nome è quello di Dusan Vlahovic. Il serbo doveva, almeno nelle aspettative comuni (e non si parla solo di tifosi), essere centrale in questa Juventus. Un punto di riferimento nel gioco e nello spogliatoio. Guardando indietro, però, c'è la netta sensazione che la sua stagione abbia seguito altri binari: Vlahovic non ha mai avuto quella stabilità che ci si era immaginati alla fine della scorsa annata.



Un rapporto tanto intenso quanto complicato con i tifosi e con Thiago Motta, soprattutto dall'arrivo di Kolo Muani, ma ci arriveremo. Ciò che emerge, però, è che il numero 9 bianconero non abbia saputo rispondere in modo positivo ai tanti stimoli di questa stagione, senza tralasciare l'aspetto economico: i 12 milioni netti all'anno puntano in una direzione tanto lontana rispetto a quella del risanamento delle casse bianconere.



E dunque dopo 3 stagioni e mezza DV9 sembra essere sempre più verso i saluti, con destinazione ancora incerta: oggi può davvero essere la sua ultima gara all'Allianz Stadium.



Gli arrivi di gennaio: Veiga e Kolo Muani





Chi invece era certo di salutare in partenza, ma solo per questioni di formula, erano i giocatori arrivati in prestito secco. Renato Veiga e Randal Kolo Muani si sono trasferiti con la consapevolezza che sarebbero tornati nei rispettivi club, ma le aspettative di un rientro a Torino erano ben più alte di quelle attuali.



Il difensore portoghese in poco tempo è diventato fondamentale sia per Motta sia per Tudor, non solo per i tanti infortuni che hanno costretto diverse scelte, ma anche per affidabilità. Il Chelsea, però, non ha mai abbassato le sue richieste, che si aggiravano intorno ai 50 milioni, giocando un ruolo determinante sul futuro di Veiga, che al momento non sembra essere destinato alla maglia bianconera.



Una vera e propria altalena, invece, per Kolo Muani. A gennaio si è preso la Juventus in sole 3 partite, con quei 5 goal che hanno illuso un po' tutti, l'attaccante stesso per primo. Poi il buio, suo e della squadra. Nell'ordine che si preferisce.



Ciò che resta, però, è che l'idea della permanenza dell'attaccante è andata disperdendosi in questi mesi: il PSG difficilmente lo rinnoverà, mentre la Juventus difficilmente lo ritroverà a Torino per preparare la prossima stagione.



Due medaglie opposte: Conceição e Douglas Luiz





Il più grande interrogativo e specchio di una stagione confusa è Francisco Conceição. L'esterno classe 2002 è arrivato in prestito dal Porto e ci ha messo poco a dimostrare il suo talento anche con la maglia bianconera, e lo ha fatto a più riprese. Giuntoli lo aveva confermato diverse volte: "Conceição rimarrà al 100%".



Poi quella nuvola d'incertezza, dall'ultimo periodo di Motta in avanti. Dall'arrivo di Tudor il portoghese ha ridotto drasticamente il proprio minutaggio, finendo per essere sempre più orientato verso il ritorno al Porto, con la Juventus che non sembra più disposta a pagare la clausola di 30 milioni, oltre a un Conceição sempre più scontento.



Infine c'è Douglas Luiz, uno che ha deluso tante aspettative dal suo arrivo alla Juventus. Il brasiliano ha giocato appena 11 gare all'Allianz Stadium, e l'ultima risale addirittura alla gara di febbraio con il PSV. Insomma, la sua stagione ha lasciato tanti interrogativi (e sfoghi, anche da parte del giocatore) e il più grande di questi riguarda il futuro: Douglas Luiz può lasciare la Juventus dopo una sola stagione in cui non ha mai davvero convinto, e non è ancora certo che riesca a salutare l'Allianz Stadium da titolare.



E poi c'è l'incertezza di tante situazioni, da Cambiaso a Milik, passando per i più giovani come Mbangula. Diversi giocatori che, al momento, non sembrano verso l'ultima gara in casa, ma dall'altra parte non hanno ancora un futuro delineato su cui poggiarsi.





