Nel tentativo di invertire lo svantaggio nel match contro l'Udinese, Massimiliano Allegri ha introdotto una mossa tattica audace nel secondo tempo: un cambiamento in formazione, passando a un 4-3-3. In questa nuova disposizione, TimothyWeah è stato spostato sulla fascia destra come terzino, mentre Andrea Cambiaso è stato posizionato più avanti come attaccante sulla stessa ala. Questo approccio dimostra la volontà dell'allenatore di adottare soluzioni creative per cercare di ribaltare il risultato e ottenere la vittoria.