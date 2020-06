Hamza Rafia, calciatore della Juventus under 23 ha postato sul suo profilo Instagram, una foto con in mano la Coppa Italia Serie C. Proprio il suo gol è stato decisivo per regalare il successo contro la Ternana. Ecco le parole del centrocampista della Juventus U23: "Primo trofeo, campioni della Coppa Italia Serie C. Sperando che sia il primo di una lunga serie. Adesso, obiettivo Play-off per salire in Serie B".