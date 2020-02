Seconda vittoria consecutiva in campionato per la Juventus Under 23: basta Brunori al 14’ del primo tempo per portare a casa tre punti contro la Pianese, che dalla parte sua ha spinto per trovare il pareggio, senza creare l’occasione giusta. Grande prova di solidità della squadra di Pecchia, che conferma un’importante statistica: non ha mai perso quando è passata in vantaggio.



94’ – Finisce qui! La Juventus tiene botta nella ripresa e difende il vantaggio di Brunori nel primo tempo. È 1-0 contro la Pianese



93’ – Gli uomini di Pecchi guadagnano secondi preziosi verso il fischio finale



90’ – Concessi 4 minuti di recupero



87’ – Ultimo cambio per Pecchia: Olivieri al posto di Muratore



85’ – Duro scontro di gioco tra Catanese e Toure, il giocatore della Pianese rimane a terra dolorante alla testa



82’ – Secondo giallo tra i bianconeri: ammonito anche Portanova



79’ – Quarto cambio per la Juventus: fuori Zanimacchia, dentro Wesley



77’ – Insiste la squadra di Pecchia! Ancora Zanimacchia sulla destra, stesso copione di prima, questa volta ricevi Marchi che non impatta bene la palla



76’ - OCCASIONE JUVENTUS! Zanimacchia vede in mezzo Rafia, che da posizione defilata prova il colpo da biliardo, pallo a lato di un soffio. Vitali immobile



75’ – 15 minuti al termine dei minuti regolamentari, Juventus sempre in vantaggio grazie a Brunori



70’ – Cambio nella squadra di Pecchia: fuori Brunori, dentro Rafia. Nella Pianese dentro Montaperto per Latte Lath



65’ – OCCASIONE JUVENTUS! Frabotta si invola sulla fascia sinistra, mette in mezzo per Muratore che litiga con il pallone e fallisce lo stop per prepararsi al tiro. Si salva la Pianese



63’ - Fallo di Portanova a centrocampo, i toscani lamentano un cartellino giallo



56’ – Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Carannante abbatte Marchi: giallo per il giocatore della Pianese



55’ - Momento di forcing per gli ospiti, Delli Carri chiude in angolo



54’ - Cambio per la Pianese: esce Benedetti, dentro Rinaldini



50’ - Manicone semina il panico sulla fascia sinistra, serve un filtrante che viene chiuse in angolo da Delli Carri



48’ - Contropiede della Juventus, riceve palla Frabotta che mette in mezzo rasoterra, Seminara chiude provvidenzialmente in calcio d’angolo



45’ – Inizia il secondo tempo, due cambi per la Juventus: Coccolo e Portanova per Mulè e Del Sole



DIRETTA



INTERVALLO



Finisce qui il primo tempo: Juventus in vantaggio grazie al bel colpo di testa di Brunori al 13’, vantaggio che ha costretto la squadra di Pecchia a difendersi dai buoni attacchi della Pianese, sempre pericolosa con Latte Lath.



46’ - OCCASIONE PIANESE ALLO SCADERE! Lancio in profondità per la velocità di Latte Latch, che mette in mezzo senza trovare la giusta precisione



45’ – concesso 1 minuto di recupero



43’ - Cambio forzato per la Pianese: entra Seminara al posto di Pedrelli (infortunato)



39’ – Bell’azione di Del Sole che taglia tutto il campo da destra a sinistra servendo Marchi, che non ci pensa due volte a calcia verso la porta, tiro ribattuto da Gagliardi.



35’ – Cartellino giallo per Frabotta



34’ - La Pianese costruisce in avanti, Vavassori serve l’assist per Catanese che spreca di testa



33’ - Bellissima apertura di Brunori per Del Sole, che si accentra lasciando esplodere il mancino che si perde sul fondo



31’ – Punizione dalla trequarti della Pianese, Latte Lath trova come 20 minuti prima l’impatto con la sfera, palla alta



30’ - Mezz’ora di gioco, Juventus che difense il vantaggio dalle scorribande della Pianese



26’ - Ancora Latte Lath! L’uomo più vivace della Pianese semina il panico in area, difesa che si chiude bene e respinge il pericolo



23’ - Numero di Del Sole che recupera palla, riparte con un tunnel su Pedrelli che lo atterra. Solo richiamo verbale



20’ – Ci prova ancora Simeoni col tiro dalla distanza, palla che viene respinta in angolo da cui non scaturisce nessun pericolo



16’ – Prova a reagire la Pianese! Tira da fuori area di Simeoni che infrange sulla difesa bianconera



14’ – JUVENTUS IN VANTAGGIO! Cross dalla fascia sinistra di Marchi che pesca in mezzo Brunori, che di testa non perdona la difesa del Pianese. 1-0 per la Juve U23



12’ – Risponde la Juventus, con Del Sole che prova a servire il taglio di Zanimacchia, che non trova l’aggancio giusto



9’ – Prova a ripartire la squadra di Pecchia, azione fermata per fuorigioco



5’ – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Loria respinge fuori un traversone insidioso. Ancora Pianese dalla bandierina che sfrutta l’occasione



3’ – Risponde la Pianese, con Carannante che calcia alla destra di Loria



2’ – Subito Juventus pericolosa! Tourè raccoglie di testa il cross dalla destra, palla sul fondo ​



1' - Partiti!



FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus Under 23: Loria, Muratore, Marchi, Brunori, Mulè, Toure, Zanimacchia, Di Pardo, Frabotta, Del Sole, Delli Carri. A disp. Nocchi, Dadone, Coccolo, Zanandrea, Peeters, Portanova, Olivieri, Marques, Rafia, Vrioni, Andrade, Minelli. All. Pecchia.



Pianese: Vitali, Cason, Simeoni, Catanese, Benedetti, Latte, Gagliardi, Vavassori, Carannante, Manicone, Pedrelli. A disp. Fontana, Sarini, Seminara, Benedetti, Montaperto, Rinaldini, Polvani. All. Masi.