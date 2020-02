Settimana importante per la Juventus U23 reduce dalla vittoria contro la FeralpiSalò e contro cui ha raggiunto la finale di Coppa Italia, e dalla vittoria in campionato contro il Monza primo in classifica. Domenica alle 15 la sfida contro la Pianese allo stadio Moccagatta per dare seguito al momento positivo.



Intanto è arrivato, tramite il sito dell’AIA, la designazione arbitrale della sfida. Toccherà a Ermanno Feliciani di Teramo dirigere il match appunto tra Juventus e Pianese insieme agli assistenti Fontemurato e Trinchieri. La Juventus con una vittoria proverà a rimanere attaccata al treno playoff.