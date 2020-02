La Juventus U23 pareggia 0 a 0 contro il Pontedera secondo in classifica. Un test importante per i ragazzi di Fabio Pecchia, che avevano la necessità di ritornare a fare punti dopo le due sconfitte consecutive precedenti alla sfida contro il Pontedera. Partita che ha raccontato di come i bianconeri stiano cercando di ritrovare una quadra, dopo i tanti movimenti nel mercato invernale: da Marchi a Brunori, sono tanti i nuovi al fischio d'inizio. La gara in sé, però, sopravvive senza troppe emozioni. I bianconeri partono meglio, cercando subito il gol con Brunori prima e con Portanova poi, ma nessuno dei due riesce a superare Sarri, portiere dei padroni di casa. Così, il Pontedera riprende campo e prova a legittimare il suo miglior piazzamento in classifica: la Juve è costretta a riparare, ma sono pochi i pericoli dalle parti di Loria. Anzi, in chiusura di tempo è Frabotta a cercare il gol da fuori per il vantaggio juventino che non arriva.



Nella ripresa, ancora, il copione sembra replicarsi, con il Pontedera che prova ad impostare la partita, ma la Juve che smonta le offensive dei padroni di casa, alzando il baricentro. Una tattica che paga, visto che anche nel secondo tempo le occasioni più nitide sono della Juve: Vrioni e Rafia confezionano l'occasione più pericolosa, anche se il Pontedera va vicino al vantaggio proprio nei minuti finali.



IL TABELLINO



Pontedera (3-5-2): Sarri; Pavan (64′ Mezzoni), Ropolo, Caponi, De Cenco, Barba (71′ Bruzzo), Cigagna, Serena (86′ Risaliti), Piana, Semprini, Visconti. All. Maraia. A disp. Bianchi, Cardelli, Giuliani, Salvi, Bardini, Balloni, Danieli, Fiscella



Juventus U23 (4-2-3-1): Loria; Di Pardo (80′ Vrioni), Mulé, Dragusin, Frabotta; Muratore, Toure (68′ Peeters); Zanimacchia (51′ Wesley), Marchi, Portanova (68′ Rafia); Brunori (51′ Del Sole). All. Pecchia. A disp. Nocchi, Raina, Marques, Delli Carri, Minelli



Arbitro: Collu di Cagliari